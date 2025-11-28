Colonia Popular avanza con obras de enripiado en Puerto Bastiani

La Municipalidad de Colonia Popular informó que continúa a buen ritmo la obra de enripiado en Puerto Bastiani, un trabajo clave para mejorar la transitabilidad y garantizar mejores condiciones de circulación para los vecinos de la zona.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial que el municipio viene ejecutando junto a organismos provinciales. Desde la comuna agradecieron el acompañamiento del Gobierno del Chaco, encabezado por el gobernador Leandro Zdero, y el apoyo técnico y operativo de la Dirección de Vialidad Provincial, cuya colaboración permitió acelerar los trabajos en el camino rural.

Las tareas de enripiado buscan asegurar accesos más seguros y transitables, especialmente en días de lluvia, favoreciendo a familias, productores y vehículos de servicios esenciales.

Desde el municipio destacaron que estos avances “representan una mejora concreta para la comunidad y una muestra del compromiso compartido entre Provincia y Municipio”.