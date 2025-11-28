Colonia Popular avanza con obras de enripiado en Puerto Bastiani

589878960_122253265274167730_8062354013765650336_n

La Municipalidad de Colonia Popular informó que continúa a buen ritmo la obra de enripiado en Puerto Bastiani, un trabajo clave para mejorar la transitabilidad y garantizar mejores condiciones de circulación para los vecinos de la zona.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial que el municipio viene ejecutando junto a organismos provinciales. Desde la comuna agradecieron el acompañamiento del Gobierno del Chaco, encabezado por el gobernador Leandro Zdero, y el apoyo técnico y operativo de la Dirección de Vialidad Provincial, cuya colaboración permitió acelerar los trabajos en el camino rural.

Las tareas de enripiado buscan asegurar accesos más seguros y transitables, especialmente en días de lluvia, favoreciendo a familias, productores y vehículos de servicios esenciales.

Desde el municipio destacaron que estos avances “representan una mejora concreta para la comunidad y una muestra del compromiso compartido entre Provincia y Municipio”.

Más Noticias

590871664_1176859794552159_3836554720139246004_n

Exitosa capacitación gratuita de Pan Dulce Artesanal en Castelli

253077_grande

Juan Chaussivert volvió al Concejo de Barranqueras en medio de tensiones y críticas a la gestión municipal

WhatsApp-Image-2025-07-29-at-11.07.09-1024x577

Analía Verón: “Voy a competir por la intendencia de Resistencia en 2027”

Te pueden interesar

590871664_1176859794552159_3836554720139246004_n

Exitosa capacitación gratuita de Pan Dulce Artesanal en Castelli

589878960_122253265274167730_8062354013765650336_n

Colonia Popular avanza con obras de enripiado en Puerto Bastiani

253077_grande

Juan Chaussivert volvió al Concejo de Barranqueras en medio de tensiones y críticas a la gestión municipal

WhatsApp-Image-2025-07-29-at-11.07.09-1024x577

Analía Verón: “Voy a competir por la intendencia de Resistencia en 2027”

5

ATSA promueve carreras con amplia salida laboral en el área de la salud