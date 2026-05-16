Jóvenes de El Impenetrable son subcampeones del Mundial de Fútbol Callejero

Un grupo de adolescentes de El Impenetrable escribió una página histórica para el deporte y para toda la provincia representando por primera vez a la Argentina. Y es que se consagraron subcampeones de la Copa Mundial Infantil de Fútbol Callejero 2026, disputada en Ciudad de México .

La noticia fue celebrada con emoción por la organización Monte Adentro , impulsora del proyecto deportivo y social que permitió que estos jóvenes del monte chaqueño llegaran a una competencia internacional de esta magnitud.

«¡Somos subcampeones del mundo!», expresaron desde el equipo al cierre del torneo, que se desarrolló entre el 5 y el 15 de mayo y reunió a 30 delegaciones de distintos países, pocas semanas antes del inicio del Mundial de la FIFA 2026.

La participación argentina tuvo un valor doble: no solo fue la primera vez que el país presentó un equipo en esta competencia, sino que además estuvo integrado por adolescentes de una de las regiones más postergadas del país , que lograron transformar esfuerzo, disciplina y sueños en una actuación histórica.

Del monte chaqueño al escenario internacional

El equipo surgió de la Copa del Monte, un torneo local impulsado por Monte Adentro en comunidades rurales del Chaco profundo, donde desde hace años se desarrollan escuelas de fútbol como herramienta de inclusión y contención social.

Fue allí donde estos jóvenes comenzaron a construir un camino que terminó llevándolos hasta México, con el acompañamiento de entrenadores, familias y comunidades enteras que hicieron posible el viaje.

«Llegar hasta acá ya era un sueño; volver como subcampeones es una alegría inmensa», destacaron desde la delegación tras el cierre del certamen.

Mucho más que fútbol

La Street Child United no solo propone una competencia deportiva: durante el torneo, delegaciones de países como Brasil , India , Australia y Inglaterra convivieron e intercambiaron experiencias, promoviendo valores como la integración, la diversidad y el trabajo colectivo.

Para estos adolescentes chaqueños, el subcampeonato representa mucho más que una medalla, es la confirmación de que desde los rincones más alejados del país también pueden surgir historias capaces de emocionar al mundo.