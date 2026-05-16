Tragedia en Ruta 16: falleció un policía en un siniestro vial en Machagai

Un agente de la Policía del Chaco murió este sábado por la mañana luego de un choque entre una camioneta y una motocicleta sobre la Ruta Nacional N°16, en jurisdicción de Machagai. La víctima prestaba servicios en la División Operaciones Drogas Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 148 de la Ruta 16 y tuvo como protagonistas a una camioneta y una motocicleta, vehículo en el que circulaba el efectivo policial.

Tras el impacto, personal policial y equipos especializados trabajaron en la zona para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en el sector. También intervino el gabinete científico junto con personal de medicina legal.

Según el informe médico preliminar, el agente falleció como consecuencia de politraumatismos severos y un traumatismo encéfalo craneano grave sufridos durante el choque.

En paralelo, las autoridades secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación. La fiscalía interviniente dispuso posteriormente la entrega del cuerpo a los familiares para los fines póstumos.