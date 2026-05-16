Comercios mayoristas se suman al black week en todo el país

Del 18 al 24 de mayo, más de 200 comercios de todo el país participarán del primer Black Week Nacional Mayorista de 2026. El evento contará con la participación de grandes cadenas como Yaguar, Makro y Vital, ofreciendo descuentos en productos de primera necesidad.

Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que el objetivo primordial es dar previsibilidad a las góndolas. Según el directivo, «lo que se busca con esto de alguna manera es la consolidación de precios en el mes de mayo», aprovechando que no se registraron cambios significativos en las listas de precios durante este mes. Esta acción comercial representa un esfuerzo conjunto para «declararle la guerra a la inflación».

La dinámica del evento dependerá de los acuerdos locales entre cada mayorista y sus proveedores, permitiendo ofertas regionales en marcas específicas. Farina detalló que «la idea es precisamente remover esos stocks, lograr que el comercio esté abastecido con precios mucho más acordes» para que los almacenes y supermercados barriales puedan trasladar esos beneficios al consumidor final. Así, se busca dinamizar las categorías más afectadas por la crisis.

La fecha elegida para el evento es estratégica, ya que coincide con el cierre de las tarjetas de crédito, permitiendo a los compradores postergar el pago efectivo. Farina señaló que este tipo de iniciativas responden a un cambio de hábito, ya que «hoy la estabilidad le ha dado al consumidor una herramienta de convertirlo en un profesional de la compra», refiriéndose a clientes que ahora comparan precios y planifican minuciosamente cada gasto.

Finalmente, el dirigente destacó que la competencia y el abastecimiento son los mejores reguladores del mercado actual. «No se necesitan regulaciones de precio cuando el mercado está muy bien abastecido de productos e insumos», concluyó Farina, subrayando que la prioridad de los fabricantes hoy es atraer al cliente mediante una mejor relación entre precio y calidad.