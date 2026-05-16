Habrá atención médica gratuita y testeos rápidos este lunes en Villa Ángela

El Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos realizarán este lunes 18 de mayo un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en Villa Ángela. La actividad comenzará a las 9 en el Hospital «Dr. Salvador Mazza» y estará destinada a vecinos de la ciudad y de localidades cercanas, con atención gratuita en distintas especialidades y servicios sanitarios.

Durante la jornada se ofrecerán consultas de clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, ginecología, cardiología y neumología. También se realizarán ecografías generales y se aplicarán vacunas a través del Programa de Inmunización.

Además, participarán desde IPRODICH y ÑACHEC, junto con un equipo de laboratorio que efectuará testeos rápidos para la detección de HIV, sífilis y HPV.

El coordinador del operativo, Gerardo Delgado, explicó que estas acciones buscan facilitar el acceso a controles médicos, diagnósticos y atención integral en distintos puntos de la provincia.

«Estos operativos permiten detectar patologías de manera temprana y fortalecer la prevención, especialmente en sectores que muchas veces tienen dificultades para acceder a especialidades médicas», señaló.

Desde la organización recomendaron asistir con DNI para agilizar la atención y el registro de los pacientes.

Delgado también destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas involucradas en la actividad. «Existe un gran compromiso de los equipos de salud y de todos los organismos que participan para poder llegar con respuestas concretas a la comunidad», expresó.