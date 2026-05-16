Tres Isletas: avanzan los trabajos de limpieza de canales para mejorar el escurrimiento del agua

El gobernador Leandro Zdero supervisó este sábado los trabajos de limpieza y readecuación de canales que se realizan en la zona rural de Tres Isletas, con el objetivo de optimizar el escurrimiento hídrico y reducir riesgos de anegamientos ante futuras lluvias.

Las tareas se desarrollan sobre el canal Salto La Vieja y forman parte de una intervención conjunta entre la Administración Provincial del Agua (APA), la Dirección de Vialidad Provincial, el Ministerio de la Producción y el Consorcio Caminero. Los trabajos incluyen limpieza, retiro de vegetación acuática y sedimentos acumulados en sectores estratégicos del sistema de drenaje regional.

Durante la recorrida, Zdero destacó el trabajo coordinado entre organismos provinciales, productores y consorcios camineros para avanzar con medidas preventivas. «Se trata de un trabajo articulado que venimos haciendo en toda la provincia. Días atrás, estuvimos en la zona de La Clotilde, también en Juan José Castelli y ahora avanzamos en Tres Isletas», señaló.

Además, remarcó que las intervenciones responden a un reclamo de productores de la región. «Venimos trabajando hace tiempo en limpieza de canales para el escurrimiento de las aguas que están en los campos. Es un pedido de los productores y por eso avanzamos en un trabajo conjunto entre el consorcio caminero, los productores, Vialidad Provincial, el APA y el municipio, colaborando todos juntos para prepararnos de la mejor manera ante las situaciones que puedan venir», sostuvo.

En ese sentido, el mandatario provincial subrayó la importancia de ejecutar obras preventivas ante posibles contingencias climáticas. «Ya hemos atravesado situaciones difíciles y por eso debemos prepararnos para los escenarios que puedan venir, especialmente ante el fenómeno de El Niño, trabajando de manera preventiva. Lo estamos haciendo limpiando los canales para garantizar el escurrimiento de las aguas, tanto en los campos como en las áreas urbanas», expresó.

Por su parte, el presidente del Consorcio Caminero Nº79 «La Rinconada», Andrés Sveda, valoró el impacto de las obras y aseguró que representan una respuesta a una problemática histórica de la zona. «Se están haciendo trabajos que hace muchísimos años no se realizaban y para nosotros como productores es muy importante por las inversiones que está haciendo la provincia», manifestó.

Para los trabajos se dispusieron cuatro retroexcavadoras que operan de manera simultánea en distintos sectores del canal. La intervención integra una planificación más amplia sobre canales del Departamento Maipú, donde se detectó una importante acumulación de carrizales, camalotes y sedimentos que dificultan el normal escurrimiento del agua.

El presidente de la APA, Jorge Pilar, también destacó la recorrida realizada en territorio y explicó que las tareas buscan responder a los problemas ocasionados por las intensas precipitaciones registradas meses atrás. «El gobernador personalmente viene a verificar estos trabajos porque están dando respuesta a un problema que se generó con aquella gran lluvia del 20 de abril pasado», afirmó.

Asimismo, indicó que la provincia trabaja sobre una red de más de 2.600 kilómetros de canales bajo la órbita de la APA. «La idea es ir acondicionando esto con un esfuerzo compartido entre Vialidad, el Consorcio de Camineros, el Ministerio de la Producción, APA y por supuesto con el apoyo incondicional del gobernador», agregó.

Acompañaron la recorrida el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; autoridades de la APA y representantes del Consorcio Caminero Nº79 «La Rinconada».