El Municipio de Puerto Vilelas avanza con trabajos de mejoramiento en calles de tierra

La Municipalidad de Puerto Vilelas, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa llevando adelante tareas de acondicionamiento y mantenimiento de calles de tierra en distintos sectores de la localidad.

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollaron sobre calle Diagonal La Plata, donde se realizaron acciones destinadas a optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a los vecinos que transitan diariamente por la zona.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de un plan de mejoramiento urbano que busca dar respuesta a las necesidades de cada barrio y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Además, remarcaron que las tareas continuarán en diferentes puntos de la ciudad, reafirmando el compromiso de seguir avanzando con obras y servicios que beneficien a los habitantes de Puerto Vilelas.