Abrieron las inscripciones para la pileta del Jaime Zapata

A partir del 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para las actividades del complejo natatorio en las instalaciones del polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150).

Por la mañana de 8 a 12hs se brindará información de la escuela de natación para ingresos a educación física como así también a diferentes fuerzas. Por la tarde las inscripciones de 14 a 19hs serán para las actividades de escuelas de natación para niños, jóvenes y adultos desde los 3 años en adelante.

Para mayor información acercarse al Departamento de Actividad Acuática ubicado en el Jaime Zapata.

Requisitos de inscripción

Las inscripciones se realizan en la oficina del complejo acuático del mencionado polideportivo donde se deberá escanear el código QR, allí está la ficha de inscripción, rellenarla y adjuntarla con fotocopia de DNI y certificado médico para confeccionarle el carnet con lo cual deberá realizarse el examen médico obligatorio que se efectúa en el mismo lugar totalmente gratuito.