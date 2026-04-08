Joaquín García: “Hay un gobernador que decidió transformar el sudoeste con la ruta 13”

”La Ruta 13 es una obra histórica. No estamos hablando solo de una ruta, estamos hablando de desarrollo, producción, oportunidades y solo el Gobernador Zdero tuvo la decisión política de transformar el sudoeste”, expresó el diputado provincial García.

García acompañó esta semana al Gobernador y a la misión técnica de FONPLATA que trabaja en la viabilidad de financiamiento para la pavimentación de los tramos 3 y 4 de la Ruta Provincial N°13, en el tramo que conecta Villa Ángela con Charadai.

Actualmente se encuentra en ejecución el tramo Cote Lai–Charadai, correspondiente a los tramos 1 y 2, lo que permite avanzar de manera progresiva hacia la pavimentación total de este corredor vial estratégico.

En este contexto, García destacó el acompañamiento institucional y recordó que impulsó la Resolución 46/2026, sancionada por la Legislatura chaqueña, que también declara de interés provincial la pavimentación de los tramos 3 y 4, consolidando el respaldo político a esta obra clave.

De esta recorrida participaron intendentes de la región, legisladores nacionales y provinciales, y entidades intermedias.

”Un paso fundamental”

La presencia de la misión técnica representa un paso fundamental para la concreción de esta obra largamente esperada, ya que permitirá avanzar en los informes necesarios para su financiamiento, con el acompañamiento del Gobierno Nacional.

“Estamos muy agradecidos, hay un Gobernador que decidió transformar el sudoeste con la Ruta Provincial 13 que es considerada estratégica para fortalecer la integración territorial, potenciar el desarrollo productivo y mejorar la conectividad del sudoeste chaqueño”-concluyó el legislador.