El Sauzalito acompaña a estudiantes en la gestión de las Becas Progresar

Desde el municipio destacan el trabajo de asesoramiento para garantizar el acceso al beneficio educativo.

La Municipalidad de El Sauzalito, a través de la Secretaría de Acción Social, avanza con el acompañamiento a estudiantes en la gestión de las Becas Progresar, una herramienta clave para sostener las trayectorias educativas.

El área, a cargo de Leonela Miranda, lleva adelante tareas de carga de datos y asesoramiento personalizado, con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes de la comunidad a este beneficio nacional.

Desde el equipo señalaron que el trabajo se realiza de manera continua, brindando apoyo a cada estudiante en el proceso de inscripción y seguimiento, garantizando que puedan completar correctamente los requisitos establecidos.

Asimismo, destacaron que esta iniciativa forma parte de una política de inclusión impulsada por la gestión municipal, orientada a fortalecer el acceso a la educación y generar oportunidades concretas para el desarrollo de los jóvenes.

En ese sentido, remarcaron la importancia de acompañar a los estudiantes no solo en el acceso a las becas, sino también en la continuidad de sus estudios.