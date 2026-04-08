Liga Federal: Mitre ganó y saltó a la punta

El “Auriazul” logró un triunfo dramático por 79 a 78 frente a Don Bosco de Resistencia, con un lanzamiento de Martín Pérez, que solo jugó 7 segundos. Ahora lidera la zona Nea.

Una victoria muy sufrida pero valiosa logró Bartolomé Mitre frente a Don Bosco de Resistencia, por 79 a 78. El festejo fue total, porque el equipo misionero sumó puntos que lo depositan en lo más alto de la zona Nea de la Liga Federal, con un récord de 6-1.

Dejando de lado las especulaciones previas, generadas por las posiciones en la tabla (Mitre segundo y Don Bosco noveno), el encuentro fue parejo de principio a fin.

Los locales tuvieron el control del partido hasta el segundo cuarto, pero los chaqueños reaccionaron y con mucho esfuerzo propusieron un final cerrado. La moneda del triunfo pudo caer de cualquier lado, pero Mitre encontró la victoria con un triple de Martín Pérez, un jugador que no participó en todo el partido, pero cuando faltaban 18 segundos y su equipo perdía por 2 saltó a la cancha y anotó el triple de la victoria. El alero estuvo en juego solo 7 segundos y fue la figura de la noche.

Carlos Benítez fue goleador del partido con 20 puntos, bien acompañado por Lucas Di Muccio con 18 y Tomás Rossi con 14.

Por el lado de la visita, Luciano Lemos Grosso fue el máximo artillero con 16 (4 triples), mientras que Facundo Gómez Brocal y César Pérez Barrios convirtieron 14.

“Este partido deja en claro que no hay equipos fáciles. En la previa todos pensaban que Mitre lo ganaba con comodidad, pero ellos hicieron un gran partido y casi se llevan la victoria”, expresó el técnico de Mitre, Matías Matrinho.

Por su parte, Martín Pérez no ocultó su alegría y agradeció la confianza del equipo. “Estoy recuperándome de una lesión y no pude estar todo el juego. Pero el técnico y mis compañeros me dieron el respaldo para tomar ese tiro, que por suerte sirvió para ganar. De todas formas, todos fueron importantes por el trabajo que hicieron en los 40 minutos”, analizó Martín Pérez.

Ahora Mitre es uno de los líderes del Nea con San Lorenzo de Monte Caseros, equipo al que visitará en la próxima fecha. En tanto, Don Bosco recibirá en su estadio a Cultural de Santa Sylvina.