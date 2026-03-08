Un hombre fue herido de bala y detuvieron a dos sospechosos en el barrio Güiraldes

Un hombre de 35 años resultó herido de arma de fuego durante la madrugada en el barrio Barrio Güiraldes, y por el hecho la Policía demoró a dos personas señaladas como presuntos autores del ataque.

El episodio ocurrió en la zona de Quinta 2, en la ciudad de Resistencia, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre una persona lesionada por disparos.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre con dos heridas de arma de fuego, una en la región axilar izquierda y otra en la mano izquierda. Ante la situación, se solicitó una ambulancia que trasladó al herido hacia un centro de salud para recibir atención médica.

En el hospital, el personal médico confirmó que las lesiones eran compatibles con impactos de bala, mientras que la Policía inició averiguaciones para identificar a los responsables.

A partir de las tareas investigativas, los uniformados lograron aprehender a dos hombres, quienes fueron señalados como presuntos autores del ataque.

Durante el procedimiento también se logró el secuestro de un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el hecho. El arma fue entregada de manera voluntaria por una mujer, luego de que uno de los sospechosos la dejara en su vivienda.

La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de ambos ciudadanos en el marco de una causa por “supuesto abuso de armas”. Además, ordenó la realización de diversas pericias, entre ellas pruebas de dermotest y el secuestro de teléfonos celulares, con el objetivo de avanzar en la investigación.