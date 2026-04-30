Invitan a Instituciones educativas a la Segunda Olimpiada de Malvinas
El Museo Malvinas Chaco de la ciudad de Resistencia organiza e invita a todas las Instituciones Educativas de la Provincia del Chaco, Primarias y Secundarias de cualquier modalidad a participar del consurso y consiguiente 2da Olimpiada de Historia de Malvinas.
El concurso está organizado por el Museo de Malvinas Chaco, con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia.
La inscripcion es completamente online a través de este Formulario
Pueden inscribirse hasta el 17 de Julio. La Instancia Institucional será del 10 al 14 de agosto y la Instancia Regional el 7 de Septiembre.
Bases del concurso 2026 – Olimpiada Provincial de Historia de Malvinas
1)Los equipos (3 estudiantes y un docente tutor) que hayan superado la instancia institucional (la cual corre bajo criterio de cadainstitución) deben realizar en un mínimo de 2 (dos) carillas A4 utilizando una fuente Arial 12 y en un máximo 4 (cuatro) carillas, unEnsayo –Redacción– donde puedan contarnos:
Nivel Primario (Categoría A –de 5°,6° y 7° grado–):
- ¿Cómo trabajaron en su escuela sobre lo que sucedió en Malvinas
- ¿Por qué es necesario conocer sobre Malvinas
- ¿Qué actividades podemos hacer en nuestra comunidad para difundir lo aprendido sobre las Malvinas?
Nivel Secundario (Categoría B –de 1° a 5°/6° año–):
- ¿Qué mapa debería utilizarse en los establecimientos escolares y por qué?
- ¿Por qué debemos seguir recordando el 2 de abril en nuestras escuelas?
- ¿Cuáles son los argumentos de Argentina en el reclamo de su soberanía de las islas
2)Adjuntar fotos sobre el trabajo realizado en las escuelas en la Instancia Institucional (Afiches, representaciones, maquetas,mapas, documentos, etc.)
3) Grabar un video (de 3 a 5 minutos) donde los alumnos se presenten y respondan:
- ¿Por qué les interesa participar en las olimpiadas sobre Malvinas
- Respetar el tiempo máximo del video (5 minutos)
La Instancia Regional se realizará a través de la plataforma ELE con las siguientes actividades:
- Interacción en la plataforma
- Subir las tareas antes mencionadas (ensayo, video y fotos)
- Cuestionario –basado en el material didactico de la olimpiada–
Para más información ingresar al siguiente Link