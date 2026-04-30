Invitan a Instituciones educativas a la Segunda Olimpiada de Malvinas

El Museo Malvinas Chaco de la ciudad de Resistencia organiza e invita a todas las Instituciones Educativas de la Provincia del Chaco, Primarias y Secundarias de cualquier modalidad a participar del consurso y consiguiente 2da Olimpiada de Historia de Malvinas.

El concurso está organizado por el Museo de Malvinas Chaco, con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia.

La inscripcion es completamente online a través de este Formulario

Pueden inscribirse hasta el 17 de Julio. La Instancia Institucional será del 10 al 14 de agosto y la Instancia Regional el 7 de Septiembre.

B a s e s d e l c o n c u r s o 2 0 2 6 – O l i m p i a d a P r o v i n c i a l d e H i s t o r i a d e M a l v i n a s

1)Los equipos (3 estudiantes y un docente tutor) que hayan superado la instancia institucional (la cual corre bajo criterio de cadainstitución) deben realizar en un mínimo de 2 (dos) carillas A4 utilizando una fuente Arial 12 y en un máximo 4 (cuatro) carillas, unEnsayo –Redacción– donde puedan contarnos:

Nivel Primario (Categoría A –de 5°,6° y 7° grado–):

¿ C ó m o t r a b a j a r o n e n s u e s c u e l a s o b r e l o q u e s u c e d i ó e n M a l v i n a s

¿ P o r q u é e s n e c e s a r i o c o n o c e r s o b r e M a l v i n a s

¿ Q u é a c t i v i d a d e s p o d e m o s h a c e r e n n u e s t r a c o m u n i d a d p a r a d i f u n d i r l o a p r e n d i d o s o b r e l a s M a l v i n a s ?

Nivel Secundario (Categoría B –de 1° a 5°/6° año–):

¿ Q u é m a p a d e b e r í a u t i l i z a r s e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s e s c o l a r e s y p o r q u é ?

¿ P o r q u é d e b e m o s s e g u i r r e c o r d a n d o e l 2 d e a b r i l e n n u e s t r a s e s c u e l a s ?

¿ C u á l e s s o n l o s a r g u m e n t o s d e A r g e n t i n a e n e l r e c l a m o d e s u s o b e r a n í a d e l a s i s l a s

2)Adjuntar fotos sobre el trabajo realizado en las escuelas en la Instancia Institucional (Afiches, representaciones, maquetas,mapas, documentos, etc.)

3) Grabar un video (de 3 a 5 minutos) donde los alumnos se presenten y respondan:

¿ P o r q u é l e s i n t e r e s a p a r t i c i p a r e n l a s o l i m p i a d a s s o b r e M a l v i n a s

R e s p e t a r e l t i e m p o m á x i m o d e l v i d e o ( 5 m i n u t o s )

L a I n s t a n c i a R e g i o n a l s e r e a l i z a r á a t r a v é s d e l a p l a t a f o r m a E L E c o n l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s :

I n t e r a c c i ó n e n l a p l a t a f o r m a

S u b i r l a s t a r e a s a n t e s m e n c i o n a d a s ( e n s a y o , v i d e o y f o t o s )

C u e s t i o n a r i o – b a s a d o e n e l m a t e r i a l d i d a c t i c o d e l a o l i m p i a d a –

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