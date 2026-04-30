El gobierno provincial llegó a Pozo Del Gato, en el impenetrable con entrega de módulos Ñachec

El Gobierno del Chaco continúa desplegando operativos integrales en la región de El Impenetrable, con asistencia alimentaria y sanitaria destinada a productores y pobladores afectados por la emergencia hídrica.

Las acciones se desarrollan en el paraje Pozo del Gato y en toda la jurisdicción de El Sauzalito, alcanzando además a localidades como Comandancia Frías, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y otros parajes de la región. En varios casos, las comunidades permanecen aisladas como consecuencia de la crecida del río Bermejito y las intensas lluvias pasadas que superaron los 250 milímetros, configurando un fenómeno climático de gran magnitud.

En este contexto, la asistencia llega tanto a pobladores criollos como a las comunidades originarias, con la entrega de módulos alimentarios del programa Ñachec, provisión de forraje y acompañamiento sanitario para sostener la actividad ganadera en medio de la emergencia.

El operativo se ejecuta mediante un trabajo territorial coordinado, junto a la coordinadora Silvana Pérez con referentes en distintas localidades, y en articulación con el municipio de Misión Nueva Pompeya, que aporta maquinaria y logística, como tractores y acoplados, para acceder a zonas de difícil ingreso como El Caudillo, La Ensenadita y Lagunita.

En paralelo, el PROGANO (Proyecto Ganadero del Noroeste Chaqueño) realiza la distribución de forraje y brinda asistencia directa a través de médicos veterinarios, fortaleciendo el acompañamiento a pequeños y medianos productores de la región.

El despliegue involucra a múltiples áreas del Gobierno provincial, entre ellas los ministerios de Gobierno, Desarrollo Humano, Salud Pública y Educación, junto a Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua, que trabajan de manera articulada para atender la emergencia y garantizar la asistencia en territorio.

Estos trabajos se enmarcan en la política del Gobierno provincial de brindar una respuesta integral ante situaciones de emergencia, priorizando la asistencia directa a las comunidades más vulnerables del territorio chaqueño.