Secuestran cuatro topadoras tras constatar desmonte de 300 hectáreas en zona rural de Pampa del Infierno

Un operativo realizado en una zona rural de Pampa del Infierno culminó con el secuestro de cuatro topadoras y otros elementos, luego de constatarse un desmonte ilegal de aproximadamente 300 hectáreas.

La intervención tuvo lugar en el paraje Río Muerto, ubicado a unos 50 kilómetros al norte de la localidad. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Operaciones Rurales de General Pinedo y la Sección Rural Pampa del Infierno (Pampa Guanaco), con la participación de agentes de la Dirección de Bosques, dependiente del Ministerio de la Producción provincial, y la intervención del Juzgado de Paz y Faltas de Los Frentones.

Durante la diligencia se verificó que el desmonte se habría realizado mediante la modalidad conocida como “topado con cadena”, una práctica que implica el arrastre de una pesada cadena entre dos máquinas para derribar grandes extensiones de monte nativo.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de cuatro topadoras, dos cisternas con capacidad de 10.000 litros cada una y dos casillas. En el lugar fue identificado un hombre de 42 años, quien fue notificado como presunto infractor de la normativa vigente en materia forestal y ambiental.

La investigación continúa bajo la órbita de las autoridades competentes, a fin de determinar responsabilidades y avanzar conforme a la legislación provincial en protección de los recursos naturales.