Intento de homicidio en Resistencia: un hombre baleado en el pecho y un detenido con un revólver

Un grave hecho de violencia se produjo en la noche del lunes en Resistencia, cuando un hombre de 36 años recibió un disparo en el pecho en medio de un desorden con armas de fuego en la avenida Soberanía Nacional al 400. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Perrando, donde ingresó en estado grave, mientras que la policía detuvo al presunto agresor y secuestró un revólver calibre 38 junto a dos motocicletas.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:00, cuando el comisario Ricardo Ariel Colman circulaba en un móvil policial y observó la situación. Al intervenir, dio la voz de alto y logró reducir a un sujeto que portaba un arma de fuego. En el mismo lugar se encontraba un hombre herido en la zona del abdomen, que fue trasladado inmediatamente al hospital por el cabo Facundo Báez.

La víctima fue identificada como Marcelo Nicolás Ortiz, de 36 años, domiciliado en Villa El Dorado. Lo acompañaba su pareja, Ariela Nerea Navarro Rodríguez, de 23 años, quien señaló a la policía que el agresor había sido el hombre reducido en el lugar.

En el hospital, el médico de guardia diagnosticó una herida de arma de fuego en la región torácica anterior, con estado grave, y el paciente fue derivado de inmediato a quirófano para una cirugía de urgencia.

El detenido fue identificado como Jhonatan Ezequiel Miño, de 30 años, domiciliado en la misma avenida Soberanía Nacional. En el procedimiento se secuestró un revólver calibre 38 con seis alveolos, de los cuales cinco contenían cartuchos y cuatro estaban percutados. Además, se incautaron dos motocicletas.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión de Miño bajo la causa “tentativa de homicidio”, la extracción de material fílmico y la intervención del Gabinete Científico para realizar dermotest. También se convocó al área de Cibercrimen para obtener las grabaciones de cámaras de seguridad.

En la escena trabajaron altos mandos policiales: el director general de Seguridad Metropolitana, comisario general Nelson Marcelo Alvarenga; el director de Zona Metropolitana, comisario mayor Andrés Moreira; el supervisor de Zona III, comisario inspector Héctor Nicolás Escobar; y el jefe de la Comisaría Séptima, comisario principal Enrique Raúl Piccoli.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que originaron el ataque, mientras se aguarda la evolución médica de la víctima.