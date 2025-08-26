Fontana realizó la primera jornada de huerta ecológica para niños

536273095_1218715086967037_4418749905968299564_n

En el marco del mes del niño, la Municipalidad de Fontana llevó adelante la 1° Jornada de Huerta Ecológica para Niños, una propuesta educativa que busca acercar a los más pequeños al cuidado del medioambiente y la producción de alimentos sanos.

La actividad se desarrolló este lunes en las huertas municipales ubicadas en los Mercados Populares de Fontana, donde participaron los niños del jardín N° 166 “Elvira María de Jesús Rodríguez Pastorino”. A través de un taller didáctico, los chicos aprendieron sobre siembra, cosecha, compostaje y recuperación de suelos, en un espacio pensado para que el aprendizaje se dé entre juegos y risas.

Del encuentro participó el secretario de Economía Social y Microcrédito, Hernán Valenzuela, quien destacó la importancia de promover desde la infancia valores vinculados al cuidado de la tierra y la producción sustentable.

El programa continuará durante septiembre, con la participación de más instituciones educativas locales. En tanto, este martes 26 y jueves 28 de agosto se realizarán nuevas jornadas a partir de las 9:30 horas, nuevamente en las instalaciones de los Mercados Populares.

Desde el municipio destacaron que estas actividades forman parte de la gestión del intendente Fernando Cuadra, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y conciencia ambiental en las nuevas generaciones.

    

