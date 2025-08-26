Campo Largo: Daniela Fernández Blaho Asumió Como Directora Del Hospital “Enrique Sagarduy”

La Dra. Daniela Fernández Blaho fue designada como nueva directora del Hospital “Enrique Miguel Ángel Sagarduy”, en un acto encabezado por el ministro de Salud de la provincia, Dr. Sergio Rodríguez, junto al director de Regiones Sanitarias, Lic. David Pagano.

Fernández Blaho cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito sanitario, desempeñándose en el hospital de la localidad de Campo Largo, donde desarrolla funciones desde hace más de 1 año. Su experiencia y compromiso la posicionan como una profesional idónea para asumir la conducción del nosocomio.

Durante el acto, el ministro Rodríguez dirigió unas palabras al equipo sanitario presente, remarcando que “lo importante para cada dependencia sanitaria es el acompañamiento del personal y de la gente de cada localidad, porque en verdad nuestro trabajo está dirigido a la comunidad. La conjunción entre los directivos, personal y la población genera un ambiente más ameno para el trabajador también”.

Finalmente, agradeció el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de la salud: “Gracias, una vez más, por el compromiso de cada uno de ustedes”, concluyó.