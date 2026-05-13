El Gobierno del Chaco se constituyó como querellante en la causa por la falsa médica de Quitilipi

La secretaria coordinadora de Gabinete de la provincia del Chaco, Carolina Meiriño, brindó una conferencia de prensa en la que detalló las actuaciones realizadas por el Gobierno provincial tras detectarse presuntas irregularidades vinculadas a una mujer que se habría desempeñado como médica utilizando una matrícula ajena en la localidad de Quitilipi.

Durante su exposición, Meiriño aseguró que el Ejecutivo provincial actuó de manera inmediata desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación y remarcó que no permitirán “que se desinforme a la sociedad chaqueña ni que se utilice la información con fines políticos”.

Según explicó, el caso comenzó el pasado 15 de abril, cuando el director del hospital de Quitilipi elevó un informe a la Subsecretaría de Redes de Salud alertando sobre irregularidades relacionadas con una persona identificada como Lidia Mabel Ojeda, quien habría realizado guardias médicas utilizando la matrícula profesional 6822.

Tras las averiguaciones preliminares, la Dirección de Fiscalización Sanitaria confirmó que dicha matrícula pertenecía a otro profesional médico y no a la denunciada.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública realizó ese mismo día una denuncia ante la Mesa Única de Ingreso y Trámite del Poder Judicial en la ciudad de Resistencia, mientras que posteriormente también se radicó una denuncia policial en Quitilipi por presunta usurpación de títulos y honores.

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal subrogante Rafael Valero.

En paralelo, el Ministerio de Salud inició una investigación administrativa interna mediante una información sumaria y resolvió separar preventivamente de sus cargos al director de zona y al director del hospital de Quitilipi, con el objetivo de garantizar una investigación “imparcial y objetiva”.

Meiriño también informó que, tras la denuncia, la Justicia ordenó allanamientos y la captura nacional de Ojeda. Luego de un trabajo coordinado entre la Policía del Chaco y el Poder Judicial, se logró localizar a la acusada en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, el pasado 8 de mayo se concretó su extradición hacia la provincia del Chaco para que comparezca ante la Justicia.

La funcionaria confirmó además que el Gobierno provincial se constituyó formalmente como querellante en la causa judicial y sostuvo que el objetivo es “llegar a la verdad real” y garantizar que los responsables respondan ante la ley.