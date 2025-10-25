Du Graty: la ministra Galarza asiste y coordina acciones junto al municipio, tras el fuerte temporal

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, se encuentra desde muy temprano en Coronel Du Graty, acompañando a las familias afectadas por el fuerte temporal que azotó a la localidad durante la madrugada.

Según informaron las divisiones zonales de Defensa Civil, Du Graty fue una de las localidades más afectadas del sur chaqueño, con 108 milímetros de lluvia acumulada en pocas horas, además de caída de árboles y postes, voladuras de techos y daños en vehículos.

Afortunadamente, no se registraron personas evacuadas ni viviendas anegadas, aunque sí hubo numerosos daños materiales.

La ministra se encuentra distintos barrios junto al intendente Oscar Dalmasso, para evaluar los daños y organizar la asistencia inmediata desde el Gobierno provincial. En el lugar trabajan los equipos del Ministerio de Desarrollo Humano, Defensa Civil, y personal municipal, realizando relevamientos casa por casa para identificar las necesidades más urgentes. “Estamos acompañando a las familias afectadas, trabajando con el municipio para garantizar que ninguna persona quede sin asistencia. Es importante estar presentes, escuchar y brindar soluciones rápidas”, expresó Galarza durante la recorrida.

Además, destacó el trabajo conjunto con los equipos locales y valoró la respuesta inmediata de los vecinos ante la emergencia: “En estos momentos, la solidaridad de la comunidad y la coordinación entre los organismos son fundamentales. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir presentes para ayudar en todo lo que sea necesario”.

Se trabaja en el operativo de asistencia, además de tareas de limpieza y despeje de calles afectadas por ramas y postes caídos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se informó que las brigadas continuarán trabajando durante todo el día, articulando con los equipos municipales para atender cualquier situación que surja en las próximas horas.