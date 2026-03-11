Intensas lluvias en Los Frentones: ya se registran 100 milímetros

Las precipitaciones se dieron de manera intermitente desde la tarde del martes y continuaron durante la madrugada y volvieron a registrarse en horas de la mañana de este miércoles, lo que provocó el anegamiento de calles y complicaciones en distintos barrios de la localidad.

A través de publicaciones en redes sociales de vecinos y docentes también se pudo observar ingreso de agua en algunos edificios escolares, mientras que en determinados sectores del pueblo se reporta acumulación importante de agua.

Además, comenzó a trascender información de algunas viviendas a las que habría ingresado agua, aunque por el momento no se reportan evacuados. Sí se registran barrios con anegamientos producto del gran caudal acumulado.

En este contexto, personal policial de la localidad a cargo del jefe de conisaria Fabian Avila y personal de Desarrollo Social junto al municipio se encuentra realizando relevamientos y visitando a vecinos que están dando a conocer su situación, con el objetivo de evaluar las necesidades y brindar asistencia en los sectores más afectados.