Resistencia: demoraron a un motociclista por maniobras peligrosas y hallaron cocaína

Un hombre de 29 años fue demorado este miércoles por la mañana en la zona sur de Resistencia luego de ser detectado realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta. Durante el procedimiento, efectivos policiales encontraron dinero en efectivo y una sustancia que posteriormente fue identificada como cocaína.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División C.O.M. en el marco de tareas de prevención que se desarrollaban en distintos sectores de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 10 de la mañana los agentes observaron al motociclista circulando de manera peligrosa sobre pasaje San Martín al 3100, por lo que decidieron interceptarlo para su identificación.

En presencia de un testigo, los efectivos realizaron un palpado preventivo y procedieron a verificar el rodado. Durante la inspección del baúl de la motocicleta hallaron una bolsa de tela que contenía dinero en efectivo, varias bolsas de polietileno con una sustancia blanquecina en su interior y un teléfono celular.

Ante el hallazgo, se dio intervención a personal de la División Consumos Problemáticos, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia.

Tras los análisis preliminares, se pudo establecer que la sustancia secuestrada sería cocaína, por lo que el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar su situación legal.