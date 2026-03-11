Investigación de la UNNE descubre una nueva especie de mosquito para la ciencia

En base a ejemplares recolectados en una localidad de la provincia de Corrientes, una investigación del Instituto de Medicina Regional de la UNNE logró la descripción de una nueva especie de mosquito, a la que denominaron «Wyeomyia (Miamyia) argentina», como reconocimiento a la importancia de la actividad científica en el país.

La novedad científica fue dada a conocer recientemente en la revista Zootaxa, publicación internacional líder en taxonomía zoológica, destacada por publicar un alto volumen de descripciones de nuevas especies.

La nueva especie descrita para la ciencia fue hallada en el interior de la tacuara Guadua chacoensis en la localidad de San Cayetano, provincia de Corrientes.

“Las características distintivas observadas en los ejemplares recolectados, principalmente caracteres morfológicos de la larva de cuarto estadio y adultos macho y hembra, respaldan nuestra decisión de reconocer a Wy. argentina como una nueva especie”, se destaca en la publicación.

El trabajo científico contó con la participación de la Dra. Marina Stein, la Dra. Débora Bangher y la Dra. Carla Álvarez, del Laboratorio de Entomología del Instituto de Medicina Regional, y la colaboración del Dr. Maycon Sebastião Alberto Santos Neves, del Laboratorio de Mosquitos Transmissores de Hematozoarios del Instituto Oswaldo Cruz, de Brasil.

La nueva especie lleva como autores a las Dras. Stein y Bangher, 2026, quienes realizaron la descripción e ilustración completa de la misma.

En diálogo con UNNE Medios, la Dra. Stein expuso la satisfacción de aportar una nueva especie para la ciencia, y en particular de describir una nueva especie de mosquitos en Argentina tras más de veinte años de la última descripción de nueva especie en el país.

Sobre el nombre Wyeomyia (Miamyia) argentina, resaltó que se incluyó el adjetivo “argentina» como una reivindicación de la ciencia en Argentina, “para que la nueva especie nos recuerde la importancia del sistema científico y las universidades que seguimos haciendo ciencia con las dificultades que hoy tenemos”.

«Es un gran aporte al conocimiento de la biodiversidad neotropical»

Detalles del Trabajo

Los primeros pasos para el descubrimiento de la nueva especie de mosquito se dieron hace más de una década, en el año 2015, en el marco de estudio de la ecología de mosquitos silvestres que se crían en fitotelmata, es decir en el agua acumulada en cavidades de plantas.

En dichos estudios, la Dra. Carla Álvarez recolectó mosquitos de diversas especies en diferentes tipos de plantas con estructuras que acumulan agua y, entre ellas, de la tacuara G. chacoensis en un predio privado de la localidad de San Cayetano, Corrientes.

Los ejemplares colectados fueron depositados en la colección entomológica del Instituto de Medicina Regional de la UNNE.

De manera posterior, se hicieron trabajos de revisión y clasificación del material colectado, y se logró contar para el estudio con larvas, pupas y adultos machos.

En los trabajos de laboratorio, observaron que en algunos ejemplares la existencia de ciertas características que no coincidían con las claves taxonómicas actualmente publicadas para mosquitos de Argentina, y se realizaron también comparaciones con claves de otros mosquitos de América, sin encontrar tampoco coincidencias.

En la continuidad de los estudios, el equipo del Instituto de Medicina Regional decidió volver a la zona de la localidad de San Cayetano en busca de recolectar nuevos ejemplares.

Así, en el interior de tacuaras de G. chacoensis, junto a muchos ejemplares de otra especie ya citada, Wyeomyia serrata, encontraron una larva de la especie nueva, que luego en laboratorio fue criada hasta obtener el ejemplar adulto hembra.

Así, se logró contar con ejemplares adultos de macho y hembra, además de las larvas, ampliando la información que permitiría describir a la nueva especie.

Para una mayor precisión en la caracterización de los ejemplares, se hicieron comparaciones morfológicas con otras especies del subgénero Miamyia, y además se realizaron consultas a la Colección de Mosquitos Neotropicales del Instituto René Rachou (Fundada Oswaldo Cruz “Fio Cruz” de Belo Horizonte, Brasil) para examinar el material de la especie Wy. serrata; y la Colección Entomológica del Instituto Oswaldo Cruz (Río de Janeiro, Brasil) para el examen del “ejemplar tipo” de Wyeomyia serrata.

Finalmente, en base a la información generada y las revisiones realizadas, y tras años de estudios, se determinó que los ejemplares analizados correspondían al género Wyeomyia, al subgénero Miamyia, pero que constituían una nueva especie.

“La similitud de los lóbulos del gonostilo masculino entre Wy. serrata y la especie aquí descrita llama nuestra atención, ya que se trata de una estructura distintiva en las especies del subgénero Miamyia conocidas hasta la fecha. Sin embargo, las características distintivas observadas en este trabajo, principalmente caracteres de la larva de cuarto estadio y la pupa, pero también características externas de los estadios adultos, respaldan nuestra decisión de reconocer a Wy. argentina como una nueva especie”, se fundamentó.

Relevancia

La Dra. Stein reiteró que hace más de veinte años que no se describía una nueva especie de mosquito en Argentina, y comentó además que el trabajo realizado también aportó nueva información para la sistemática del subgénero Miamyia.

Señaló que el objetivo es seguir contribuyendo al conocimiento de la nueva especie por medio de estudios que permitan, por ejemplo, conocer más sobre su ecología y distribución, pues lo poco que se conoce es que se cría en tacuaras y no es muy abundante.

Para concluir, resaltó la vocación del trabajo del Laboratorio de Entomología del Instituto de Medicina Regional, y en particular del «Grupo de investigación sobre mosquitos, arbovirus y ecoepidemiología de las enfermedades vectoriales en el nordeste argentino», dedicado al estudio de mosquitos, su diversidad, taxonomía y ecología, así como también de los virus que éstos transmiten.

Justamente, desde el grupo de investigación destacaron que la descripción de la nueva especie “es el resultado de años de muestreos de campo, análisis detallado y colaboración entre instituciones de Argentina y Brasil» y un gran aporte al conocimiento de la biodiversidad neotropical.

Se incluyó el adjetivo “argentina» al nombre del nuevo mosquito como una reivindicación de la ciencia en Argentina