INSSSEP presentó un nuevo Programa Integral de Prevención de Salud Cardiovascular en el Chaco

El Gobierno del Chaco lanzó este viernes el nuevo Programa de Prevención de Salud Cardiovascular impulsado por el INSSSEP, con un enfoque integral centrado en la prevención primaria y secundaria de enfermedades cardíacas. La presentación estuvo encabezada por el ministro de Salud provincial, Sergio Rodríguez, junto al presidente del organismo, Rafael Meneses.

Durante la conferencia, Meneses —médico cardiólogo— explicó que la estrategia prioriza la modificación de hábitos por sobre el tratamiento exclusivo con medicamentos. “La medicación es importante, pero no es el centro de una política de prevención. Lo fundamental es el control nutricional, la actividad física regular y el seguimiento continuo del paciente”, señaló.

Enfoque integral y trabajo interdisciplinario

El programa articula acciones con el Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Nutrición, el Instituto del Deporte y el Colegio de Farmacéuticos. Entre las medidas anunciadas se destacan:

Controles nutricionales con seguimiento mensual.

Actividad física guiada por profesores del Instituto del Deporte, con informes periódicos de evolución.

Registro de presión arterial en farmacias adheridas, cuyos datos serán remitidos al INSSSEP para monitoreo.

Seguimiento médico continuo para evaluar adherencia y necesidad de ajustes terapéuticos.

La iniciativa será implementada en toda la provincia, comenzando en Resistencia y extendiéndose progresivamente al interior.

Cobertura del 100% en medicamentos

Uno de los puntos centrales es la actualización del Vademécum con cobertura total para patologías cardiovasculares. Según informó Meneses, desde el lunes los afiliados podrán acceder al 100% de cobertura en los medicamentos incluidos, con la incorporación de dos nuevas moléculas para el tratamiento de la hipertensión arterial.

Para acceder al beneficio será obligatorio completar un formulario de actualización médica (repadronamiento), que podrá realizarse mediante receta digital. Los estudios realizados durante el último año serán válidos para la carga en el sistema.

Control y optimización de recursos

El presidente del INSSSEP también confirmó que se detectaron irregularidades en la dispensa de medicamentos en gestiones anteriores, lo que motivó la apertura de procesos administrativos y un fortalecimiento de los controles. “Tenemos que optimizar recursos que no sobran. Cada paciente debe recibir exactamente el tratamiento que necesita”, afirmó.

Finalmente, el funcionario destacó que la provisión de medicamentos “mejoró significativamente” y estimó que el nivel actual de abastecimiento se encuentra entre “7 y 8 puntos sobre 10”.

El programa se enmarca en una política sanitaria orientada a reducir internaciones, complicaciones y costos asociados a enfermedades cardiovasculares, priorizando la prevención y el acompañamiento sostenido de los afiliados en toda la provincia.