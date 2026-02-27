Hindú debuta en la Liga Federal con tres exigentes compromisos como visitante

Con renovadas expectativas y un plantel que combina juventud y sentido de pertenencia, el Club Atlético Hindú iniciará este fin de semana su participación en la Liga Federal de Básquetbol. El debut será con una exigente gira de tres partidos consecutivos ante los últimos campeones provinciales y regionales.

El primer compromiso será este sábado a las 21 en Monte Caseros frente a San Lorenzo, campeón del Prefederal de Corrientes. Luego, el lunes, el equipo chaqueño visitará en Posadas a Mitre, campeón del Prefederal de Misiones. Finalmente, el 5 de marzo enfrentará a Regatas Resistencia, último campeón del Prefederal del Chaco.

Desde la dirigencia destacaron que se trata de “tres exámenes muy difíciles”, aunque aseguraron que el equipo se preparó intensamente para afrontar el desafío.

Ilusión renovada en el “Bólido Verde”

La temporada genera entusiasmo entre los hinchas, especialmente por el regreso de jugadores formados en la cantera del club como Juan Delón, “La Burrita” Guidini y Lucas Coronel, quienes vuelven a vestir la camiseta de la institución.

El estreno como local será el 14 de marzo ante Centro Deportivo Don Bosco y el 24 frente a Cultural de Santa Sylvina. Hindú integra una zona compuesta por diez equipos, lo que anticipa un calendario extenso y competitivo.

Apoyo provincial y plaza ampliada

Desde el club remarcaron el respaldo del Gobierno provincial, a través del Instituto del Deporte Chaqueño y Lotería Chaqueña, como un factor clave para afrontar los costos logísticos que implica disputar un torneo de alcance federal.

Además, valoraron el trabajo de la Federación Chaqueña de Básquet, que logró gestionar una plaza adicional para la provincia, permitiendo que cinco equipos chaqueños compitan en esta edición, un hecho considerado inédito.

El recuerdo de una final que marcó

En la entrevista también hubo lugar para repasar la recordada final perdida ante Villa San Martín, tras estar diez puntos arriba a poco más de un minuto del cierre. El entrenador explicó que una serie de errores en tiros libres y desajustes defensivos permitieron la remontada rival.

“Son situaciones que te dan vuelta la cabeza, pero así es el básquet. A veces parece que está todo resuelto y el partido cambia en segundos”, reflexionó, recordando también un partido posterior en el que lograron revertir un marcador adverso en el último minuto.

Con ilusión renovada y el respaldo de su gente, Indú pone en marcha una nueva participación en la Liga Federal, con el objetivo de ser protagonista en una de las zonas más competitivas del país.