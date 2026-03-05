Inscripciones abiertas a los talleres de Cinético, el espacio de movimiento y el cuerpo del Cecual

El Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura del Chaco, invita a inscribirse en los talleres de Cinético – Espacio de Movimiento. Hay propuestas de movimiento y expresión creativa para las infancias, como también de yoga y capoeira para adultos.

Cinético es la flamante sala de exploración de la casa cecualera, que ofrece charlas, talleres y seminarios en torno al movimiento y el cuerpo desde una diversidad de miradas filosóficas, físicas o meditativas. Cuenta con actividades permanentes y otras intensivas “para experimentar y aprender a conocer nuestro cuerpo desde el movimiento, pero también desde la escucha y la reflexión”.

El espacio pone en diálogo lo teórico de la reflexión filosófica, política, sociológica, poética con el movimiento acrobático, teatro físico, o distintos estilos del yoga, siempre con el cuerpo como protagonista.

Caracol – Taller de juego

Jueves de 17:30 a 18:30

Espacio para que niños y niñas de 4 a 5 años puedan desplegar todo su mundo a través del juego, el movimiento y la expresión creativa.

Coordina Mariel Liva, Docente y Licenciada en Psicomotricidad.

“Con diferentes objetos y materiales, exploraremos el mundo que nos rodea, nuestros cuerpos y las sensaciones que nos vienen en cada experiencia. El caracol nos trae una imagen para confiar en nuestros ritmos y procesos, para admirarlos mientras cada participante crea y descubre desde sus posibilidades” señaló la coordinadora.

Inscripción y costos: 362 4126549.

Capoeira Angola

Martes a las 19:00

Espacio para adentrarse en el estilo tradicional de capoeira, el arte marcial afrobrasileño. Se orienta a mayores de 18 años.

El coordinador, Eduardo Panelli, se formó en Capoeira Angola en República Dominicana en 2008/2009. “Desde ese momento investigué, aprendí y estudié este arte con diversos maestros y maestras”. Actualmente estudia con Mestra Gege del grupo Aluande”.

Inscripción y costos: 3624 726566.

Yoga

Lunes, miércoles y viernes a las 8:00 y a las 15:00

Propuesta de yoga a partir de los 18 años. Coordina la Instructora de yoga y Prof. Profesora de Filosofía María Laura Blanco.

“Una práctica amorosa y tranquila de yoga nos ayuda a integrar y armonizar nuestra respiración, con nuestro cuerpo en movimiento y la mente. Nos carga de energía, movimiento y una oportunidad de vivenciar nuestro cuerpo de una manera más flexible y en calma” señaló la instructora.

Inscripción y costos: 3624 206739.

Para más información se puede contactar al Cecual en sus redes Facebook e Instagram como @cecualeros o a través del mail cecual.info@gmail.com