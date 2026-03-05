“La Ballena”, protagonizada por Julio Chávez, llegará al Guido Miranda

El domingo 19 de abril, a las 20.30, en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) se presentará la obra teatral “La Ballena”. La misma está protagonizada por el multipremiado Julio Chávez, bajo la dirección de Ricky Pashkus.

Chávez será acompañado por un elenco formado por Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco. “La Ballena” cuenta la historia de Charlie, un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia.

Frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años. Con ella intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores.

“La Ballena” es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo. Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.

Las entradas tienen un valor de $40000, $45000 y $50000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas, y en https://www.butacauno.com.ar/funciones/30336-la-ballena—julio-chavez