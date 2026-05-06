The HITZ se presentará en la Usina Cultural

Este viernes 8 de mayo, a las 22, en la Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), espacio dependiente del Instituto de Cultura, se presentará The HITZ. Esta banda regresa una vez más a Resistencia en el marco de su gira ‘The MTV Is Not Dead!’.

The HITZ, anteriormente conocidos como MTV Hitz, se consolidó como una formación que revive la música internacional de los ‘90 y ‘2000. Su repertorio está integrado por covers de bandas y artistas como Linkin Park, Backstreet Boys, Avril Lavigne, y Limp Bizkit, entre otros.

El grupo formado por Martín Romero (voz), Mateo Zanel (guitarra), Tomás Benítez (bajo/coros) y Nicolás Menéndez (batería), ha tocado en distintos puntos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Sus shows involucran visuales, setlists renovados, y una puesta en escena que combina la intensidad con la nostalgia y la energía de las décadas evocadas.

Las entradas se pueden adquirir de manera física en la verdulería La Güemes (Güemes 612). O de manera online, a través de la tiketera Passline (www.passline.com).