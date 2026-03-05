Laguna Blanca avanza con obras en infraestructura municipal y educativa

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, supervisó este jueves distintos trabajos que se realizan en la localidad, con intervenciones en el nuevo edificio municipal, el Jardín de Infantes, el portal de acceso al pueblo y el cementerio local.

Según informó la jefa comunal a través de sus redes sociales, durante la jornada se avanzó en tareas vinculadas a la construcción del nuevo edificio municipal, una obra considerada clave para mejorar el funcionamiento administrativo del municipio.

En paralelo, Panzardi visitó el Jardín de Infantes de la localidad, donde se están ultimando detalles de infraestructura. Entre los trabajos pendientes se encuentran la colocación de canaletas y el refuerzo de la base del tanque elevado de agua, debido a las dimensiones de la estructura.

Además, el municipio avanza con la puesta en valor del portal de acceso a Laguna Blanca, intervención que cuenta con la participación del artista local conocido como Kikeyorg, encargado del trabajo artístico en el lugar.

Durante la jornada también se realizaron recorridas por la obra de construcción en el cementerio local, que fue inspeccionada por la intendenta junto al arquitecto Ocampo para verificar el avance de los trabajos.

Panzardi destacó que las obras se llevan adelante con recursos propios del municipio, remarcando la importancia de una administración eficiente para sostener inversiones en infraestructura pública.

“Trabajamos todos los días e invertimos recursos propios, bien administrados, permanentemente en obras para el pueblo”, expresó la intendenta.

Las intervenciones forman parte de un plan de mejoras en distintos espacios públicos e instituciones de Laguna Blanca, con el objetivo de fortalecer los servicios y la infraestructura de la comunidad.