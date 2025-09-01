Inicia el pago de salarios para la administración pública provincial

175626w850h546c.jpg

Días atrás, el Gobierno del Chaco informó el cronograma de pagos de sueldos correspondiente al mes de agosto, para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.  

Para los pasivos, se pagará este lunes 1 de septiembre, estando disponible para su retiro a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, desde las 21 horas de ese mismo día. Al día siguiente, podrán retirar el dinero por ventanilla.

Para los activos, los sueldos estarán acreditados el martes 2 de septiembre, también disponibles a partir de las 21 horas en cajeros automáticos.

De esta manera, el Ejecutivo provincial ratifica el cumplimiento en tiempo y forma, de los compromisos salariales con los trabajadores y los jubilados chaqueños.

