Emerenciano Sena encabeza huelga de hambre: quiere celulares y poder votar

La huelga se cumple donde están alojados el propio Emerenciano, su hijo César Sena (acusado de matar a Cecilia Strzyzowski), Carlos Barraza, preso por defraudación contra el Estado y desviar millones para su beneficio, y otros internos no tan mediáticos.

En el mensaje, Sena denuncia restricciones en el acceso a la comunicación con familiares, la falta de dispositivos móviles, y la vulneración de derechos políticos y humanos de los detenidos procesados.

En el audio, Sena relata que a las 19 se presentó formalmente el escrito de huelga, en reclamo por lo que considera una injusticia: la imposibilidad de mantener contacto con familiares, incluso en casos de urgencia médica.

«Un interno tiene a su señora enferma y no puede comunicarse. Hoy hay sistemas avanzados en todo el mundo, y nos quitan el derecho a hablar con nuestros seres queridos», expresa.

Uno de los puntos más enfáticos del mensaje es el reclamo por el derecho al voto. Sena subraya que los internos procesados no han perdido sus derechos políticos:

«Nosotros somos procesados, no perdimos derechos políticos. ¿Por qué nos quitan el derecho a votar, a opinar, a pensar o a comunicarnos?», se quejó con su interlocutor.

Este planteo cobra relevancia en el contexto electoral, ya que según la legislación argentina las personas privadas de libertad que no tienen condena firme pueden votar. Sin embargo, en la práctica, muchos establecimientos penitenciarios no garantizan el acceso efectivo al sufragio.

El mensaje concluye con un llamado a la unidad por los derechos humanos, destacando la importancia de que «un hombre pueda tener su invitación con su esposa», en referencia al derecho a visitas íntimas. Sena se despide con un saludo afectuoso: «Nos vemos. Saludos a todos. Chau, chau. Te quiero mucho», le dice a quien le cuenta sobre la medida en prisión.