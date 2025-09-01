Hay alerta amarillo por tormentas: la inestabilidad se extenderá hasta el jueves

Este lunes 1 de septiembre, desde las 6.05, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas, que tendrá vigencia durante toda la mañana de hoy.

La advertencia rige para los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas, fundamentalmente, por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Asimismo, el organismo indica que la inestabilidad se extenderá hasta el jueves 4, ya que se anuncian chaparrones y tormentas aisladas durante los próximos días.

