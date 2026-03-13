Inflación febrero: cuáles fueron los productos básicos que más subieron y bajaron

La inflación de febrero se ubicó en 2,9%, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) encadena nueve meses consecutivos sin registrar bajas en el ritmo de aumento mensual, en un contexto marcado por subas en tarifas de servicios y alimentos.

Entre las divisiones que más aumentaron durante el mes se destacó «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles», que registró un incremento del 6,8%, el mayor dentro de la medición. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por los ajustes en las tarifas de servicios públicos en distintas provincias y por cambios en el esquema de beneficiarios de subsidios.

Otro de los rubros con fuerte incidencia fue el de «Alimentos y bebidas no alcohólicas», que mostró una suba del 3,3%. Dentro de esta categoría, el mayor impacto se explicó por el aumento en carnes y derivados, uno de los productos con mayor peso dentro de la canasta básica.

Además, otros dos apartados se ubicaron por encima del índice general. Se trata de «Bienes y servicios varios», con un incremento del 3,3%, y «Restaurantes y hoteles», que registró una suba del 3% durante el segundo mes del año.

En contraste, varias divisiones presentaron aumentos por debajo del promedio mensual. Entre ellas se encuentran «Equipamiento y mantenimiento del hogar» (2,6%), «Salud» (2,5%), «Recreación y cultura» (2,3%), «Transporte» (2%), «Comunicación» (1,8%) y «Educación» (1,2%).

Por su parte, el rubro «Bebidas alcohólicas y tabaco» registró una variación del 0,6%, mientras que «Prendas de vestir y calzado» se mantuvo sin cambios durante febrero, con una variación del 0%.

El informe refleja que, pese a los intentos de moderación del ritmo inflacionario, los ajustes en tarifas y el comportamiento de algunos alimentos continúan ejerciendo presión sobre el nivel general de precios.