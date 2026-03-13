Con amplia convocatoria, comenzaron las IX Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias

Con la participación de especialistas provenientes de distintos puntos del país, comenzó en la ciudad de Resistencia las IX Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, un espacio académico de debate, actualización e intercambio sobre las principales problemáticas que atraviesan actualmente el derecho familiar.

El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, destaca la importancia institucional de este encuentro al señalar que se trata de «un evento que nuclea a representantes de la rama del derecho de distintos lugares de la Argentina, con una visión integral y profundamente federal».

En ese sentido, remarca que las jornadas vienen creciendo año tras año y que su desarrollo, bajo modalidad híbrida, permite ampliar la participación y el acceso al conocimiento jurídico.

IX Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias.

Además, subraya que el encuentro constituye una oportunidad clave para compartir y analizar temas de actualidad con la presencia de juristas de reconocido prestigio.

Por su parte, la coordinadora general de las jornadas, la doctora Sonia Seba, sostiene que se trata de «un evento federal de gran magnitud», tanto por la convocatoria alcanzada como por la calidad académica de sus contenidos. En esta edición, doce profesores y especialistas provenientes de diferentes provincias del país brindan conferencias magistrales, consolidando un espacio de formación continua y jerarquización profesional.

La apertura académica está a cargo de la Doctora Honoris Causa, Aída Kemelmajer, una de las juristas más influyentes del derecho argentino contemporáneo. Durante su disertación, titulada «Las atribuciones de las y los jueces en los procesos de niñez y adolescencia», la especialista analiza los desafíos actuales que enfrentan los magistrados en la toma de decisiones vinculadas a la protección integral de derechos, haciendo especial hincapié en la necesidad de adoptar miradas interdisciplinarias, enfoques con perspectiva de derechos humanos y criterios que prioricen el interés superior del niño. Su exposición genera un profundo interés entre los asistentes y promueve un enriquecedor intercambio académico.

IX Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias.

Esta nueva edición de las jornadas es posible gracias al compromiso y al trabajo articulado entre el Instituto de Derecho de Familias y Sucesiones del Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia, la Universidad Nacional del Chaco Austral, Fundación Formarte y Librería Editorial ConTexto.

De esta manera, el encuentro se consolida como una respuesta concreta a los desafíos contemporáneos que enfrenta el derecho de las familias, constituyéndose al mismo tiempo en un ámbito de reflexión crítica, construcción colectiva de conocimientos y fortalecimiento de redes profesionales.

Los organizadores logran así afianzar una visión integral que trasciende los límites disciplinarios y promueve un abordaje profundo y comprometido de las temáticas vinculadas a la niñez, la adolescencia y las dinámicas familiares.