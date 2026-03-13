Jorge Monzón encabezó la apertura de sesiones del Concejo Municipal de El Sauzalito

El intendente de Jorge Monzón encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de El Sauzalito, donde realizó un repaso de los principales ejes de gestión y los avances concretados durante los primeros dos años de gobierno.

Durante su mensaje, el jefe comunal destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con la comunidad, autoridades locales, referentes sociales y pueblos originarios para afrontar el contexto económico y social actual. En ese sentido, remarcó que la gestión busca seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Uno de los aspectos particulares del acto fue la decisión de transmitir parte del informe también en lengua wichí, teniendo en cuenta que gran parte de la población de la zona pertenece a comunidades originarias. De esta manera, el intendente explicó que se buscó garantizar que todos los habitantes puedan comprender el balance de gestión y los proyectos en marcha.

Obras y presencia en los parajes

Entre los logros mencionados, Monzón destacó la construcción y refacción de delegaciones municipales en distintos parajes, entre ellos Wichí Pintado y El Sausal, obras realizadas con recursos propios del municipio. Según explicó, estas delegaciones permiten que las comunidades tengan un espacio para realizar trámites, reuniones y gestiones administrativas.

Además, señaló que se dotó a estas delegaciones de herramientas y equipamiento, incluyendo tractores y acoplados para mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los vecinos.

Producción y apoyo a pequeños productores

El intendente también resaltó el trabajo desarrollado en el área de producción, con acompañamiento a productores rurales mediante tareas de arado realizadas por el municipio. De acuerdo con lo expuesto, durante el último año se trabajó en alrededor de 160 cercos productivos, lo que permitió que muchas familias puedan sembrar y comercializar sus productos en mercados de la región.

En ese marco, Monzón destacó que algunos productores lograron vender su producción en localidades cercanas e incluso en provincias vecinas, generando ingresos para la economía local.

Obras de infraestructura y equipamiento

Entre las obras de infraestructura mencionadas se encuentra la construcción de un canal de desagüe de aproximadamente 600 metros, destinado a evitar anegamientos en sectores del pueblo que anteriormente quedaban bajo agua durante las lluvias.

La obra se realizó mediante un acuerdo con ladrilleros de la zona, quienes aportaron materiales a cambio de equipamiento entregado por el municipio para el desarrollo de su actividad.

También se destacó la refacción integral de la costanera, trabajos de iluminación urbana, mantenimiento de calles y mejoras en el edificio municipal, donde se renovaron instalaciones eléctricas y oficinas.

En materia de equipamiento, el intendente anunció la adquisición de una retroexcavadora, herramienta que permitirá fortalecer las tareas de mantenimiento, apertura de caminos, limpieza y obras públicas.

Acciones sociales, educativas y deportivas

En el plano social, el jefe comunal mencionó el acompañamiento a estudiantes que cursan estudios en localidades como Juan José Castelli y Presidencia Roque Sáenz Peña, a quienes se brinda asistencia económica y apoyo para traslados.

También destacó la asistencia a pacientes que deben viajar por motivos de salud, así como el trabajo de acompañamiento a iglesias, clubes deportivos y organizaciones comunitarias.

Entre las actividades recreativas impulsadas por el municipio se encuentra el traslado de niños de distintos parajes para que puedan disfrutar de jornadas en la piscina municipal, iniciativa que se realizó durante dos años consecutivos.

Desafíos para 2026

Finalmente, Monzón reconoció que aún quedan numerosas necesidades por atender en el territorio municipal, que abarca una extensa zona con múltiples parajes. Sin embargo, aseguró que el equipo de gobierno continuará trabajando para ampliar servicios, fortalecer la producción y mejorar la infraestructura en toda la jurisdicción.

“En estos dos años dimos muestras de que queremos hacer. No venimos a prometer, venimos a trabajar”, concluyó el intendente, reafirmando el compromiso de su gestión para el año 2026.