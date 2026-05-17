Destacado Vecino de Hermoso Campo ganó más de $153 millones de la Poceada Chaqueña Un afortunado de Hermoso Campo acertó los cinco números de la Poceda Chaqueña y se quedó con un premio de $153.526.565. La jugada se registró en la Agencia 655 – 01 y los números de la suerte fueron el 12 – 22 – 25 – 47- 95. Navegación de entradas Anterior: Denunciaron a un hombre por espiar a mujeres y niños en un complejo de alquileres de BarranquerasSiguiente: Incendio en depósitos de distribuidora Borras en Puerto Vilelas Internacionales Destacado Policiales Denunciaron a un hombre por espiar a mujeres y niños en un complejo de alquileres de Barranqueras Destacado Tarjeta Tuya suma beneficios: 15 cuotas en televisores y un día especial para comprar con descuentos Destacado Celebra todo el interior: vialidad nacional comenzó a reparar la ruta 95 cerca de Tres Isletas