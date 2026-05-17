Vecino de Hermoso Campo ganó más de $153 millones de la Poceada Chaqueña

poceada

Un afortunado de Hermoso Campo acertó los cinco números de la Poceda Chaqueña y se quedó con un premio de $153.526.565.

La jugada se registró en la Agencia 655 – 01 y los números de la suerte fueron el 12 – 22 – 25 – 47- 95.

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