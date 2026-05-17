Dramático rescate en el peaje: bomberos liberaron a un camionero atrapado tras un incidente vial

Personal de la División Bomberos de Resistencia intervino este domingo por la mañana en un operativo de rescate vehicular, tras una colisión entre dos camiones en el peaje de la localidad de Makallé.

El procedimiento se inició luego de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de personas atrapadas dentro de uno de los rodados involucrados. Ante esta situación, personal de Bomberos partió de inmediato hacia el lugar, a bordo de una autobomba.

Al arribar, los efectivos constataron que uno de los conductores permanecía atrapado dentro de la cabina de un camión perteneciente a una empresa de transporte. De manera conjunta con Bomberos Voluntarios, el personal realizó tareas de rescate utilizando herramientas hidráulicas especializadas, logrando liberar al chofer.

Posteriormente, el conductor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital «Julio C. Perrando» de Resistencia para recibir atención médica, donde se diagnosticaron lesiones de carácter leve.

En tanto, el conductor del otro camión involucrado no presentó lesiones. En el lugar también trabajó personal policial de Makallé, Policía Caminera y Policía Científica, quienes llevaron adelante las diligencias correspondientes.