Plantaron 8.000 árboles nativos con drones en el Gran Chaco

Un innovador proyecto de reforestación comenzó a desarrollarse en la región del Gran Chaco mediante el uso de drones de alta precisión para plantar árboles nativos en zonas degradadas de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.

La iniciativa es impulsada por TNC Argentina junto a la startup ReForest Latam, y ya permitió dispersar semillas con el objetivo de generar unos 8.000 árboles nativos en áreas afectadas por la deforestación.

El sistema utiliza drones que sobrevuelan sectores estratégicos y lanzan cápsulas biodegradables especialmente diseñadas para favorecer la germinación. Entre las especies seleccionadas se encuentran algarrobo blanco, quebracho colorado santiagueño, palo borracho amarillo y guayacán.

Según explicaron los impulsores del proyecto, esta tecnología permite avanzar en la restauración ambiental de manera más eficiente y acceder a lugares de difícil ingreso, donde los métodos tradicionales de reforestación presentan mayores complicaciones.

La propuesta busca contribuir a la recuperación de ecosistemas degradados en una de las regiones forestales más importantes de Sudamérica, promoviendo además la conservación de especies nativas y la regeneración del monte chaqueño.