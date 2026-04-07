Incautaron cocaína y más de 300 mil pesos tras un operativo antidrogas en Sáenz Peña

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la División Microtráfico de la Policía del Chaco. Hay un detenido.

Esta tarde, personal de la División Microtráfico Interior llevó adelante un exitoso procedimiento en el Barrio 1° de Mayo, que culminó con la aprehensión de un hombre de 26 años y la incautación de estupefacientes listos para su comercialización.

El hecho se desencadenó alrededor de las 14, en el marco de un operativo de prevención bajo los lineamientos de la Ley Provincial de Narcomenudeo. Efectivos policiales que patrullaban la zona de las avenidas 1 y 28 divisaron a un sujeto a bordo de una motocicleta que circulaba a gran velocidad. Al notar la presencia policial, el conductor realizó maniobras evasivas e intentó darse a la fuga, iniciándose una breve persecución que finalizó en la calle 7, entre 20 y 22.

Al inspeccionar el rodado —una motocicleta Gilera Smash de 110cc—, los agentes hallaron en el interior del baúl un total de 40 envoltorios de nylon (conocidos como «bochitas») que contenían una sustancia blanquecina. Tras las pruebas de campo realizadas por el Departamento Antinarcóticos, el pesaje arrojó 13,3 gramos de cocaína.

Además del estupefaciente, se secuestraron un teléfono celular de alta gama (Samsung S20), la suma de $329.900 en efectivo, cuya procedencia no pudo ser acreditada y el motovehículo en el que se desplazaba el sospechoso.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, el masculino fue notificado de su aprehensión bajo la causa por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, en función de la Ley Provincial N° 2304-N de Narcomenudeo. Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia.