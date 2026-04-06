Gran cierre de la Liga Sauzaliteña de Vóley con amplia participación y campeones destacados

La Municipalidad de El Sauzalito llevó adelante la final de la Liga Sauzaliteña de Vóley, tanto en la rama femenina como masculina, con una importante participación de equipos locales y una destacada convocatoria de la comunidad.

El evento se consolidó como un espacio deportivo clave para la integración y el crecimiento social, en línea con las políticas impulsadas por la gestión del intendente Jorge Monzón, que promueve el deporte como herramienta de inclusión y formación en valores.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos especiales a deportistas y equipos por su desempeño y trayectoria. Entre ellos, Belinda Albornoz fue distinguida por su recorrido en el vóley, mientras que Imperio Vóley recibió una mención por su comportamiento y disciplina. Además, Beatriz Anrriquez fue elegida como jugadora revelación, Ana Paz como veterana destacada, Tamara Miranda como mejor jugadora del torneo y Thiago Anrriquez como mejor jugador.

En cuanto a los resultados, en la Copa de Plata Femenino se consagró campeón Stylo, seguido por Imperio. En la Copa de Oro Femenino, Aerolíneas obtuvo el primer puesto y Costanera el segundo lugar. Por su parte, en la Copa de Oro Masculino, el equipo The Skype se quedó con el título, seguido por Sol de Amayo.

La jornada culminó con la Súper Final, donde Aerolíneas se consagró campeón absoluto, cerrando un torneo que reafirma el crecimiento del vóley en la localidad y el compromiso comunitario con el deporte.