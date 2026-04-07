a Municipalidad de Resistencia revela que la clausura de ‘El Carpo Bar’ se debe a «riesgo bromatológico»

La Municipalidad de Resistencia informa que, en la madrugada del día 5 de abril de 2026, a la 1:20 horas, se llevó adelante un operativo de control bromatológico en el local gastronómico denominado «El Carpo Bar», donde se constató un riesgo bromatológico significativo que motivó la clausura preventiva e inmediata del establecimiento.

Durante la inspección, se verificaron condiciones incompatibles con la seguridad alimentaria, tales como falta de higiene, presencia de vectores (cucarachas), desorden generalizado en el área de cocina y la existencia de elementos en desuso. Estas situaciones representan un riesgo concreto para la salud de los vecinos, por lo cual se procedió conforme a la normativa vigente, labrando el acta de contravención correspondiente.

Desde el Municipio se aclara que esta medida responde exclusivamente a cuestiones bromatológicas y sanitarias, en el marco del poder de policía municipal orientado a garantizar la seguridad alimentaria de toda la comunidad.

En relación a versiones difundidas en algunos medios periodísticos, se informa que los procesos vinculados a la habilitación comercial constituyen una instancia administrativa distinta, que sigue su propio curso y cuyos emplazamientos fueron oportunamente realizados en los meses de diciembre y marzo. Sin embargo, estos antecedentes no guardan relación directa con la clausura dispuesta, la cual se fundamenta estrictamente en las condiciones sanitarias detectadas durante el operativo.

Los controles continuarán desarrollándose de manera regular, en los últimos días se dispuso también de una clausura preventiva por riesgo sanitario de un reconocido restaurante ubicado sobre la calle Güemes. El objetivo en todos los casos es garantizar estándares adecuados y proteger la salud de todos los resistencianos.