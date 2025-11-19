Inauguran el nuevo taller metalúrgico de la Cooperativa Tabacalera

El Gobierno provincial inauguró el Nuevo Taller Metalúrgico de la Cooperativa Tabacalera, en Colonia Benítez.

El nuevo espacio permitirá la reparación y mantenimiento de estufas Bulk Curing, gabinetes de secado y distintas estructuras metálicas utilizadas en el proceso de curado del tabaco.

Así, los productores podrán optimizar tiempos de trabajo, mejorar la eficiencia productiva y reducir costos operativos durante toda la campaña tabacalera.

Tras una recorrida por las instalaciones, la vicegobernadora Silvana Schneider sostuvo que «no es solo infraestructura», y agregó: «es trabajo, es arraigo rural y es una herramienta real para que nuestros productores sigan creciendo».

«La producción de tabaco en el Chaco es sinónimo de trabajo, inversión y desarrollo. Detrás de cada campaña hay familias y conocimientos que forman parte de nuestra identidad productiva», afirmó.