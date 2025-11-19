Inauguran el nuevo taller metalúrgico de la Cooperativa Tabacalera

184844w850h479c.jpg

El Gobierno provincial inauguró el Nuevo Taller Metalúrgico de la Cooperativa Tabacalera, en Colonia Benítez.

El nuevo espacio permitirá la reparación y mantenimiento de estufas Bulk Curing, gabinetes de secado y distintas estructuras metálicas utilizadas en el proceso de curado del tabaco.

Así, los productores podrán optimizar tiempos de trabajo, mejorar la eficiencia productiva y reducir costos operativos durante toda la campaña tabacalera.

Tras una recorrida por las instalaciones, la vicegobernadora Silvana Schneider sostuvo que «no es solo infraestructura», y agregó: «es trabajo, es arraigo rural y es una herramienta real para que nuestros productores sigan creciendo».

«La producción de tabaco en el Chaco es sinónimo de trabajo, inversión y desarrollo. Detrás de cada campaña hay familias y conocimientos que forman parte de nuestra identidad productiva», afirmó.

