Liga Profesional: días y horarios para los octavos de final

5902w850h478c.jpg

Con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura definidos, la Liga Profesional definió este martes los días y los horarios de la primera parte del cuadro de los playoffs para determinar al campeón.

Así, Boca recibirá a Talleres el próximo domingo, a las 20.00, luego de ser el mejor posicionado en su grupo. Por su parte, River visitará a Racing a las 19.30, el lunes 24 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía.

Sábado 22 de noviembre

  • Vélez vs Argentinos Juniors, en el estadio José Amalfitani a las 20.00
  • Central Cordoba vs San Lorenzo, en el estadio Alfredo Terrera a las 22.00

Domingo 23 de noviembre

  • Rosario Central vs Estudiantes, en el Gigante de Arroyito a las 17.30
  • Boca vs Talleres, en la Bombonera a las 20.00

Lunes 24 de noviembre

  • Riestra vs Barracas Central, en el estadio Guillermo Laza a las 17.00
  • Racing vs River, en el Cilindro de Avellaneda a las 19.30
  • Unión vs Gimnasia, en el estadio 15 de abril a las 22.00

Miércoles 26 de noviembre

  • Lanús vs Tigre, en La Fortaleza a las 21.30

Cabe remarcar que en caso de empate en los novena minutos, se jugará un tiempo suplementario dividido en dos partes de 15 minutos cada uno y, si persiste la igualdad, todo se resolverá en la tanda de penales.

Más Noticias

foto-66474

Vila San Martín no pudo en su visita ante Salta Basket

CPDC-ReunionNov2025

La Fiesta Anual del Deporte fue confirmada para el 19 de diciembre por el Círculo de Periodistas Deportivos

436459w790h444c.jpg

Se definieron los cruces de los octavos de final: Boca recibirá a Talleres y River visitará a Racing

Te pueden interesar

Screenshot_20251118-1953302-1

Causa ANDIS: renunció una funcionaria del Gobierno nacional que tenía 700 mil dólares en su casa

5902w850h478c.jpg

Liga Profesional: días y horarios para los octavos de final

184844w850h479c.jpg

Inauguran el nuevo taller metalúrgico de la Cooperativa Tabacalera

WhatsApp Image 2025-11-18 at 17.11.46

“Jorobado, narco y preso”: la policía Federal Argentina capturó al líder de una de las organizaciones delictivas más peligrosas del Perú

OscarDudik

Chaco busca destrabar la agenda productiva: Dudik destacó una reunión “práctica y sin parches” con Sturzenegger