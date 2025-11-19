Liga Profesional: días y horarios para los octavos de final

Con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura definidos, la Liga Profesional definió este martes los días y los horarios de la primera parte del cuadro de los playoffs para determinar al campeón.

Así, Boca recibirá a Talleres el próximo domingo, a las 20.00, luego de ser el mejor posicionado en su grupo. Por su parte, River visitará a Racing a las 19.30, el lunes 24 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía.

Sábado 22 de noviembre

Vélez vs Argentinos Juniors, en el estadio José Amalfitani a las 20.00

Central Cordoba vs San Lorenzo, en el estadio Alfredo Terrera a las 22.00

Domingo 23 de noviembre

Rosario Central vs Estudiantes, en el Gigante de Arroyito a las 17.30

Boca vs Talleres, en la Bombonera a las 20.00

Lunes 24 de noviembre

Riestra vs Barracas Central, en el estadio Guillermo Laza a las 17.00

Racing vs River, en el Cilindro de Avellaneda a las 19.30

Unión vs Gimnasia, en el estadio 15 de abril a las 22.00

Miércoles 26 de noviembre

Lanús vs Tigre, en La Fortaleza a las 21.30

Cabe remarcar que en caso de empate en los novena minutos, se jugará un tiempo suplementario dividido en dos partes de 15 minutos cada uno y, si persiste la igualdad, todo se resolverá en la tanda de penales.