“Jorobado, narco y preso”: la policía Federal Argentina capturó al líder de una de las organizaciones delictivas más peligrosas del Perú

En cumplimiento de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron a Deivi Junior Romero Ullilen, alias “El jorobado Deivi”, ciudadano peruano y principal referente de “Los Compadres”, una organización criminal de ese país dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. El detenido registraba un pedido de captura internacional con Notificación Roja.

El implicado es señalado además, como el líder de la banda, con rol de coordinación, promoción y dirección de múltiples delitos orientados a obtener hegemonía frente a organizaciones rivales y asegurar el control territorial para la explotación de actividades ilícitas junto a otros ampones peruanos. Está acusado también de impartir órdenes para asesinar a miembros de su propia organización, a empresarios, y de facilitar armas y vehículos utilizados por sus cómplices para ejecutar los ataques.

Entre sus antecedentes más graves destaca un hecho ocurrido en 2022, cuando el Ministerio Público Fiscal de Perú lo acusó de exigir 300 mil dólares a la familia de un estudiante universitario secuestrado como condición para su liberación, junto con otras imputaciones.

La investigación se inició tras una solicitud de colaboración en el marco de un operativo de cooperación internacional, coordinado con la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVISE) de la Policía Nacional del Perú.

En consecuencia, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del Dr. Santiago Marquevich, dio intervención al Departamento Antisecuestros Sur de la PFA.

A partir de ello se desplegaron tareas investigativas destinadas a establecer el paradero del prófugo. Se implementaron vigilancias discretas y seguimientos sigilosos que permitieron identificarlo y detenerlo en la vía pública, sobre Cerrito al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires, donde alquilaba un amplio y lujoso departamento en el Barrio de Recoleta.

Durante el procedimiento se incautó dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, tarjetas de crédito, un Documento Nacional de Identidad a su nombre, una licencia de conducir peruana y tres tarjetas SIM, elementos que serán sometidos a peritaje.

El detenido, de nacionalidad peruana y mayor de edad, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del Dr. Julián Ercolini, Secretaría Nº 24 de la Dra. María del Pilar Cavallero, a la espera del correspondiente proceso de extradición.