Derecho de la UNNE se suma a la era digital con un curso gratuito sobre IA aplicada

Es una propuesta ofrecida por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste junto a la Fundación Formarte. Se dictará de manera virtual en cuatro módulos intensivos. Las clases comienzan el 11 de abril y las inscripciones se encuentran abiertas.

En un contexto donde la tecnología redefine las estructuras laborales, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste presenta su nuevo Curso de Extensión Universitaria sobre Inteligencia Artificial, diseñado específicamente para el ejercicio profesional de la abogacía y la gestión pública.

Inicia el sábado 11 de abril a las 10 hs con modalidad virtual en la Plataforma de la Fundación Formarte. La actividad es totalmente gratuita, lo que representa una oportunidad para la actualización profesional sin costo, en una de las áreas con mayor demanda actual. Formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/GhP2xF1LWgZRDShe7

La propuesta, coordinada por la Prof. Noelia Nazaruka, busca brindar herramientas clave para el análisis, la investigación y la toma de decisiones administrativas y jurisdiccionales mediante el uso de nuevas tecnologías.

Claves del trayecto formativo

El programa se desarrollará de manera virtual a través de la Plataforma Fundación Formarte y contará con la participación de especialistas. El objetivo principal es desmitificar el uso de la IA y transformarla en una aliada estratégica para personas que ejercen la profesión en el ámbito de la abogacía, como también la magistratura.

Cronograma de Clases

La formación se divide en cuatro módulos intensivos:

Módulo I (11 de abril, 10 h): Inteligencia Artificial y análisis avanzado de jurisprudencia.

Docente: Dr. Darío Navarro.

Módulo II (18 de abril, 10 h): Gestión del estudio jurídico mediante IA.

Docente: Dra. Mónica Anís.

Módulo III (18 de abril, 10:30 h): Metodología de la investigación jurídica asistida por tecnología.

Docente: Dr. Hugo Robledo.

Módulo IV (25 de abril, 10 h): Construcción de decisiones judiciales y automatización de procesos.

Docentes: Dr. Juan Pablo Lubary y Dr. Oscar Lotero.