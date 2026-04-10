Alianza UNNE–Banco de Corrientes: innovación y formación en entornos virtuales

La Universidad Nacional del Nordeste y el Banco de Corrientes -en la figura de sus titulares- suscribieron un acuerdo marco de cooperación mutua que sirve de base para futuros acuerdos entre partes. Ya están en carpeta para la firma próxima un acuerdo específico con UNNE Virtual que habilita la creación de un campus virtual orientado a la capacitación del personal de la entidad financiera y otro de Pasantías.

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Omar Larroza y la presidenta del Banco de Corrientes, contadora Laura Sprovieri, firmaron los documentos del convenio marco de cooperación que habilita el trabajo asociativo de las partes en distintas líneas de desarrollo, proyección e interés.

Acompañaron al rector de la UNNE a la sede central del Banco de Corrientes en la firma, el subsecretario de Vinculación y Transferencia de la UNNE, médico veterinario Sebastián Sánchez y la magíster Graciela Fernández a cargo de la dirección del SIED-UNNE.

Por el Banco de Corrientes estuvieron presentes, su vicepresidente, contador Ricardo Rodriguez; el síndico contador Luis Miguel Gutnisky; la licenciada Silvana Francovig, gerente de Personas y Desarrollo Humano y el síndico, contador Domingo Gómez Sierra.

Este convenio marco de cooperación suscripto, abre las puertas a las acciones de trabajo conjunto que ya están definidas. Si bien todavía los acuerdos para iniciar con los proyectos no se firman aún, es de público conocimiento que el Banco de Corrientes y UNNE Virtual ya proyectaron un trabajo operativo en particular.

La acción se articula a través del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UNNE el cual provee el marco tecnológico, pedagógico y operativo para el diseño, implementación y gestión de un entorno de formación virtual con respaldo académico, tecnológico y pedagógico para formar al recurso humano de la entidad bancaria.

La otra firma en carpeta es un Convenio general de Pasantías pensado para que estudiantes regulares de la UNNE afines a los circuitos laborales de una entidad crediticia, conozcan y aprendan los mecanismos laborales de primera mano.



La iniciativa refleja la voluntad de ambas instituciones de articular capacidades en pos de la profesionalización continua y el acceso a herramientas educativas de calidad.

Una plataforma escalable con respaldo universitario

Se planificó que la UNNE provea una plataforma virtual de aprendizaje basada en tecnología Moodle, con acceso completo a sus funcionalidades y capacidad de adaptación a las necesidades del Banco.

El proyecto de trabajo no se limita al soporte tecnológico, sino que incorpora un componente pedagógico clave. Es que está previsto que la UNNE también brinde asesoramiento especializado a los equipos técnicos del Banco de Corrientes, para el diseño de propuestas formativas en entornos virtuales, promoviendo experiencias de aprendizaje dinámicas, colaborativas y centradas en el usuario.

En este sentido, se contempla la capacitación del personal del Banco en la gestión de aulas virtuales, tanto en niveles iniciales como avanzados, fortaleciendo las competencias digitales necesarias para el desarrollo de contenidos y el acompañamiento de cursantes.

La plataforma permitirá integrar múltiples recursos educativos —como videoconferencias, foros, actividades interactivas y evaluaciones— favoreciendo tanto la interacción sincrónica como asincrónica entre docentes y participantes. De este modo, se busca consolidar un ecosistema de aprendizaje flexible, accesible y de calidad.

En los documentos suscriptos queda sentada la voluntad de partes de mantener una relación de cooperación sostenida, con una vigencia inicial de un año y renovación automática, lo que permitirá consolidar los proyectos en ciernes como una política de formación continua en el tiempo.

Una vinculación más que trascendente, con la que la UNNE reafirma su compromiso con la transferencia de conocimiento y la vinculación con el sector productivo y de servicios; a la vez, el Banco de Corrientes fortalece su estrategia de capacitación e innovación, apostando a herramientas que potencien el desarrollo de su capital humano y la calidad de atención a sus usuarios.