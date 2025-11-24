Defensores le ganó a Estudiantes y selló su clasificación a la siguiente ronda

Fue un inicio de juego bastante disputado, donde ninguno pudo sostener mucho la pelota. Estudiantes quiso utilizar las bandas para generar peligro, pero se encontró siempre con un rival delante. Vilelas tuvo buen control en campo contrario aprovechando al máximo sus oportunidades.

A los 35 minutos llegó la apertura del marcador. En una pelota alta sobre el área, la pelota terminó yendo hacia el sector derecho, donde Juan Rea esperaba su chance: el rebote le cayó justo y con un buen remate puso el 1-0 para Defensores.

En el complemento, Estudiantes salió con más energía y más vehemencia en las divididas. Eso le dio vértigo al juego, donde Defensores contó con dos mano a mano: el primero, Aquino le ganó la pulseada a Cañete, y el segundo, Montenegro la tiró directamente afuera.

Hubo un quiebre para la visita a los 17 minutos. Luego de un encontronazo entre Ramírez y Funes en mitad de cancha, Juan Rea le reclamó airosamente la tarjeta roja para el hombre local al árbitro Diego Mitoire, quien expulsó al defensor por insultos. Cuatro minutos después, Larrasabal estrelló un tiro en el palo, salvándose así el conjunto verde.

Defensores se cerró bien atrás y no dejó pelota aérea sin despejar. Estudiantes no tuvo juego, y en las jugadas aisladas derivadas de algunos rebotes, no pudo sacarle provecho. Así, Ledesma le sacó una pelota impresionante a Larrasabal en la línea, y ya sobre el final no pudo con un remate de Gómez, pero el volante local estaba en posición adelantada.

Gran triunfo de Defensores de Vilelas, que selló así su clasificación a la siguiente ronda. Estudiantes ya se veía afuera de todo, pero la sorprendente victoria de Regional ante Unión le dio la chance de depender de sí mismo en la última fecha, cuando reciba a los de Machagai en Villa Gobernador Ferré.

SÍNTESIS

ESTUDIANTES 0: Mariano Aquino; Gonzalo Ocampo, Leonel Bobadilla, Juan Osuna, Alan Esquivel; Jonathan Gómez, Alan Benavidez, Marcos Cabral, Fabián Funes; Lautaro Larrasabal y Enzo Barrero. DT: Claudio Santa Cruz.

DEFENSORES 1: Leandro Ledesma; Juan Rea, Jorge Turraca, Cristian Tabaqui, Williams Fernández; Leonel Niz, Lautaro Ramírez, Hugo Brizuela, Rodrigo Montenegro; Gustavo Carballo y Gonzalo Cañete. DT: Joaquín Espindola.

GOLES: 35PT Juan Rea (D).

CAMBIOS: En Estudiantes: 11ST Kevin Solis por Esquivel; 11ST Ezequiel Martínez por Benavidez; 30ST Walter Aguirre por Ocampo. En Defensores: 18ST Ramón Maciel por Brizuela; 30ST Gonzalo Ríos por Carballo; 35ST Jonatan Canario por Cañete.

INCIDENCIAS: 17ST expulsado Juan Rea (D);

ÁRBITRO: Diego Mitoire. ASISTENTES: Juan Pablo Insfrán y Damián Amarilla.

CANCHA: Estudiantes.