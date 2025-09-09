Hermoso Campo refuerza su compromiso con la alimentación escolar y comunitaria

La Municipalidad de Hermoso Campo continúa consolidando políticas de acompañamiento social, asegurando que los niños y niñas de la localidad y de la vecina comunidad de Itín cuenten con la alimentación necesaria en escuelas y comedores.

Cada semana, el equipo municipal coordina la logística para que los alimentos lleguen en tiempo y forma. Los productos son provistos por distribuidores de General Pinedo, designados por la regional educativa, y luego trasladados hasta las instituciones de Hermoso Campo e Itín. De esta manera, se garantiza el suministro de insumos esenciales que permiten la preparación de comidas nutritivas.

Trabajo articulado y compromiso comunitario

El intendente Dardo Requena destacó la importancia de este esquema de trabajo conjunto entre el municipio, la regional educativa y los proveedores:

“Es fundamental trabajar juntos para que a ningún niño le falte un plato de comida. Estas acciones en conjunto fortalecen nuestra comunidad y cuidan de quienes más nos necesitan”, expresó.

Desde la comuna remarcan que este esfuerzo no se limita a la entrega de insumos, sino que forma parte de un programa integral de acompañamiento social, donde el municipio cumple un rol clave en la organización y el seguimiento de cada entrega.

Alimentación como prioridad

La política alimentaria implementada por el municipio busca no solo cubrir una necesidad básica, sino también garantizar la igualdad de oportunidades para los niños, entendiendo que una buena nutrición es fundamental para el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo integral.

El compromiso de Hermoso Campo con la educación y la infancia se traduce así en hechos concretos, que cada semana se materializan en la mesa de cientos de chicos que asisten a escuelas y comedores de la zona.