Colonia Popular fortalece la cultura, la producción y la integración comunitaria

La Municipalidad de Colonia Popular continúa desarrollando una agenda activa que pone en el centro a la cultura, la producción y la integración social de sus vecinos. A través de diversas propuestas, el municipio busca afianzar la identidad local y generar espacios de encuentro intergeneracional.

Cultura en expansión: el arte florece en el Centro de Experiencias Creativas

En el marco de una política cultural sostenida, Colonia Popular se consolida como referencia en la región gracias al Centro de Experiencias Creativas, un espacio donde el arte y la imaginación encuentran terreno fértil para expresarse. Talleres, actividades formativas y exposiciones permiten que niños, jóvenes y adultos se vinculen con diversas disciplinas, generando una comunidad más unida en torno a la creatividad.

Reconocimiento al trabajo rural

El municipio también conmemoró el 8 de septiembre, Día Nacional de la Agricultura y del Productor Agropecuario, fecha en la que se rindió homenaje a quienes, con esfuerzo y compromiso, sostienen la producción de alimentos y aportan al desarrollo económico local. El reconocimiento busca resaltar el valor de los agricultores y productores de Colonia Popular, pilares fundamentales para el crecimiento de la localidad y de toda la provincia.

Encuentro de adultos mayores: compartir y aprender

El último viernes, en el SUM de Colonia Popular, se realizó un nuevo Encuentro de Adultos Mayores, iniciativa que se ha convertido en un clásico de integración comunitaria. La jornada incluyó ejercicios cognitivos para fortalecer la mente y un espacio creativo de bordado, donde los participantes pudieron compartir experiencias y aprendizajes.

“Cada encuentro es una oportunidad para disfrutar, aprender y seguir construyendo comunidad”, expresaron desde el municipio, al tiempo que invitaron a los vecinos a sumarse a los próximos encuentros programados.

Una gestión cercana

Con estas acciones, la Municipalidad de Colonia Popular reafirma su compromiso con una gestión inclusiva, que promueve la cultura, valora la producción agropecuaria y acompaña a todas las generaciones en la construcción de un tejido social más sólido.