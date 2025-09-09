Quitilipi fue sede de la 4° fecha de la InterLiga de Ajedrez “Región Centro”

542762892_18085936639859224_2921107650647024587_n

La ciudad de Quitilipi albergó este fin de semana la 4° fecha de la InterLiga de Ajedrez “Región Centro”, un encuentro que reunió a 65 jugadores de distintas localidades chaqueñas y que contó con el aval de la Asociación Chaqueña de Ajedrez.

Los tableros se desplegaron en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) de Quitilipi, donde ajedrecistas de Sáenz Peña, Pampa del Infierno, Las Breñas y Quitilipi, además de la participación especial de los hermanos Facundo y Aron Monzón de La Leonesa, disputaron partidas en una jornada fría pero soleada que se extendió desde las 9:30 hasta las 14:00 horas.

Organización y categorías

El sistema de juego fue coordinado por Matías Reche, quien estuvo a cargo de las inscripciones y del cronograma de la competencia.
Las partidas se desarrollaron en distintas categorías: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Absoluta, con arbitraje a cargo de los profesores Fabricio Moreyra (Quitilipi), Martín Bustos (Sáenz Peña) y Miguel González (Las Breñas).

Una organización con respaldo comunitario

La jornada estuvo organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Quitilipi, a cargo del profesor Sergio Alegre, junto al personal de la Biblioteca Pública “Mayor Luis Jorge Fontana”.
La comisión de padres de la Biblioteca Fontana también colaboró activamente, organizando la cantina y ofreciendo gratuitamente el almuerzo a los jugadores locales, un gesto que fue muy valorado por los participantes.

Agradecimientos

Desde la organización se destacó la predisposición y apoyo de todas las personas e instituciones que hicieron posible el evento, en particular al intendente Ariel Lovey, a la directora de la Biblioteca Fontana Liliana Molina, al secretario de Gobierno Dr. Rafael Cantero Valls y al equipo de Deportes de Quitilipi.

El torneo permitió una vez más consolidar al ajedrez como una alternativa deportiva y educativa en la región, promoviendo el crecimiento de la disciplina en el Chaco y fortaleciendo el calendario competitivo provincial.

   

